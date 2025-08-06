Правитель Малайзии заявил о стремлении укреплять отношения с Россией

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Верховный правитель Малайзии султан Ибрагим заявил, что его государственный визит в Россию отражает его стремление укреплять отношения с Москвой.

"Настоящий визит - это отражение моего искреннего желания усилить, улучшить наши отношения и наше взаимодействие", - сказал глава Малайзии в начале переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

Верховный правитель Малайзии отметил, что "дружба гораздо важнее денег".

"Именно дух дружбы поможет нам и дальше укреплять отношения между нашими народами", - добавил султан Ибрагим.