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Правитель Малайзии заявил о стремлении укреплять отношения с Россией

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Верховный правитель Малайзии султан Ибрагим заявил, что его государственный визит в Россию отражает его стремление укреплять отношения с Москвой.

"Настоящий визит - это отражение моего искреннего желания усилить, улучшить наши отношения и наше взаимодействие", - сказал глава Малайзии в начале переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

Верховный правитель Малайзии отметил, что "дружба гораздо важнее денег".

"Именно дух дружбы поможет нам и дальше укреплять отношения между нашими народами", - добавил султан Ибрагим.

Малайзия султан Ибрагим РФ
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