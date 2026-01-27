Захарова заявила, что Россия бережно хранит память о жертвах Второй мировой войны и советских воинах, потушивших пламя Холокоста

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Россия хранит память о жертвах Второй мировой войны и советских воинах-освободителях, потушивших пламя Холокоста, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Россия бережно хранит память о многомиллионных жертвах Второй мировой, для нас Великой Отечественной войны, и подвиге советских воинов-освободителей, остановивших фашистов и потушивших пламя Холокоста", - говорится в комментарии Захаровой в связи с Международным днем памяти жертв Холокоста.

Как указала представитель МИД РФ, "Холокост - массовое уничтожение евреев и представителей других меньшинств, одно из самых трагических событий 20 века – навсегда останется в летописи человечества как беспримерная по своей жестокости попытка воплотить на практике принципы человеконенавистнической идеологии".

"Таким стал страшный урок прошлого, предостережение о том, к чему приводят идеи превосходства и исключительности, сегрегация по национальности, вероисповеданию и иным признакам", - констатировала Захарова.

"Наша страна заплатила слишком большую цену, чтобы позволить кому-то поставить под сомнение Великую Победу. Мы сделаем все возможное, чтобы подобные ужасающие преступления никогда не повторились", - подчеркнула Захарова.

Представитель внешнеполитического ведомства отметила "неоценимый вклад в работу по сохранению в мире памяти жертв Холокоста" Российского еврейского конгресса, Федерации еврейских общин России и других профильных организаций, с которым взаимодействует российский МИД.

Захарова напомнила, что резолюция ООН 2005 года, которая установила 27 января днем памяти жертв Холокоста и в которой говорится, что "Холокост, приведший к истреблению одной трети евреев и несчетного числа представителей других меньшинств, будет всегда служить всем людям предостережением об опасностях, которые таят в себе ненависть, фанатизм, расизм и предрассудки", была принята, в том числе по инициативе РФ.