В МИД РФ надеются, что Кишинев примет верительную грамоту у российского посла

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - В Москве рассчитывают, что молдавская сторона примет оригинал верительных грамот у посла РФ в республике Олега Озерова, заявила во вторник официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Хочется надеяться, что в Кишиневе не будут дополнять историю дипломатии еще одним случаем, когда руководство страны-участницы Венской конвенции 1961 года оказывается неспособным принять верительные грамоты у посла иностранного государства, с которым у нее имеются дипломатические отношения", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД РФ.

Захарова подчеркнула, что "основанием для выполнения послами своих функций является запрос и получение агремана, передача копий верительных грамот в МИД страны пребывания и получение аккредитации", и что все это было сделано российской стороной.

"Что касается оригиналов верительных грамот, то в истории дипломатии немало примеров, когда они не вручались до самого окончания каденции послов, и это не мешало им выполнять свои профессиональные обязанности. Причиной того, что грамоты не вручались, всегда была ситуация в стране пребывания, например, недееспособность или болезнь главы государства, а отнюдь не действия направляющей стороны", - отметила российский дипломат.

Она подчеркнула, что заявления молдавской стороны по этому вопросу "не имеют оснований".

"Наша страна уважает суверенитет Республики Молдова и не вмешивается в ее внутренние дела. Наши дипломаты работают профессионально, защищают интересы своей страны и ее граждан, соблюдают законы и обычаи страны пребывания", - подчеркнула официальный представитель МИД России.

