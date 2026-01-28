Гражданка КНР погибла при опрокидывании внедорожника на льду Байкала

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Туристка из Китая погибла при опрокидывании внедорожника в среду на льду пролива Малое Море озера Байкал в Иркутской области, сообщили "Интерфаксу" в правоохранительных органах.

По предварительным данным, внедорожник перевозил группу туристов из Китая, отметил собеседник агентства.

В телеграм-канале ФГБУ "Заповедное Прибайкалье" сообщается, что два участника аварии обратились за помощью, "у них подозревают травмы головы и позвоночника".

ДТП произошло в границах Прибайкальского национального парка.

Предположительно, автомобиль заехал в расщелину во льду вблизи острова Ольхон в местности Маломорец. Туристка скончалась до приезда медиков.

Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть человека (п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ). По данным следствия, во внедорожнике было десять туристов, погибшей было 75 лет.

Прокуратура региона сообщила, что контролирует ход и результаты уголовного дела.