Что произошло за день: среда, 28 января

Следующий раунд переговоров в ОАЭ, иск Генпрокуратуры об изъятии активов группы "Новоросцемент", освобождение двоих моряков с "Маринеры", 10-балльные пробки в Москве

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Следующий раунд переговоров РФ-США-Украина в ОАЭ запланирован на 1 февраля.

- Президент РФ Владимир Путин провел переговоры с сирийским коллегой Ахмедом аш-Шараа. Президент Сирии отметил большую роль России в стабилизации ситуации в регионе. Путин сообщил о готовности российских экономических операторов содействовать восстановлению экономики Сирии.

- Генпрокуратура потребовала изъять в доход государства активы группы "Новоросцемент" - это один из крупнейших в России производителей цемента. Стоимость активов холдинга превышает 45 млрд рублей, ежегодный доход - 46 млрд рублей.

- Двоих российских моряков с танкера "Маринера" освободили. Как сообщалось, танкер под российским флагом был захвачен 7 января американской береговой охраной в Северной Атлантике.

- ФАС России сообщила о риске ограничения конкуренции на рынке кикшеринга в случае объединения Whoosh и "Юрент". Регулятор еще не принял решение по ходатайствам. ПАО "ВУШ Холдинг" подтвердило факт переговоров.

- В зимней Олимпиаде 2026 года примут участие 13 россиян под нейтральным флагом. Все они утверждены Международным олимпийским комитетом.

- Гражданка КНР погибла при опрокидывании внедорожника на льду Байкала, возбуждено уголовное дело.

- Пробки в Москве вечером достигали 10 баллов на фоне снегопада. Метрополитен сообщал о штатной работе, несмотря на рост пассажиропотока. Департамент транспорта заявил о возможности локальных ограничений движения в четверг.

- Метеорологи предупреждают об аномально холодной погоде в Москве в период с 30 января по 3 февраля. Самые холодные ночи ожидаются 1 и 2 февраля - до минус 24 градусов.

