Глава комитета ГД считает, что маркировка звонков пока неэффективна против мошенников

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Председатель комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский заявил о проблемах с маркировкой звонков на мобильные телефоны, которая в текущем виде не помогает бороться с мошенниками.

"Не могу не сказать ещё о тех мерах, которые, на мой взгляд, заработали некорректно, и вряд ли их можно назвать эффективными. Это в первую очередь маркировка вызовов", - сказал Боярский в среду на Национальном форуме информационной безопасности "Инфофорум-2026".

"У нас у всех есть мобильные телефоны. Давайте честно скажем, что маркировка либо не работает, либо работает некорректно. То, что нам периодически показывают, что нам звонят - товары и услуги, никак нас не спасает от потенциального звонка от мошенников. Слишком широкими мазками мы маркируем эти вызовы", - добавил депутат.

Также "проблемы были с массовыми вызовами", сказал Боярский. "Многие участники рынка восприняли их, вежливо говоря, без энтузиазма. Это в первую очередь колл-центры, социологи, даже те же банки (по информации о должниках), коллекторские агентства", - сказал он.

"Мы в ручном режиме всё это донастраиваем. Уверен, что мы и с этим вызовом справимся", - отметил Боярский.

Обязательная маркировка звонков на мобильные телефоны от юридических лиц и ИП введена в РФ с 1 сентября 2025 года в рамках первого пакета мер по борьбе с кибермошенничеством.