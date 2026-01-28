Песков счел прогрессом начало экспертного диалога по сложным темам урегулирования на Украине

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Начало прямых экспертных контактов по сложным темам, связанным с урегулированием ситуации на Украине, в целом можно считать прогрессом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В целом тот факт, что на экспертном уровне обсуждается целый набор сложных тем, связанных с урегулированием, это можно в целом уже считать прогрессом - начало такого диалога", - сказал Песков журналистам в среду.

Пресс-секретаря президента спросили, достигнут ли, с точки зрения Кремля, "в принципе" какой-либо прогресс в переговорном процессе на фоне российско-украинских контактов при посредничестве представителей США в Абу-Даби.

По словам Пескова, "конечно, дальше все будет зависеть от конструктивизма собеседников".

"Россия продолжает оставаться открытой для переговорного процесса", - заключил пресс-секретарь президента.

Трехсторонние контакты РФ, США и Украины состоялись на прошлой неделе в Абу-Даби, они шли на протяжении двух дней.