Sky News сообщил о завершении переговоров в ОАЭ по урегулированию на Украине

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Переговоры по урегулированию на Украине в Абу-Даби (ОАЭ) завершились, сообщает в субботу Sky News.

"Представители России и Украины провели встречи с посредниками из США. Переговоры завершены", - передает телеканал.

Переговоры шли на протяжении двух дней - пятницы и субботы. Глава МИД ОАЭ Абдалла бен Заид Аль Нахайян "выразил надежду, что эти переговоры поспособствуют ощутимым шагам для прекращения" украинского конфликта.

Представитель Белого дома также заявил в эфире телеканала NBC News, что "трехсторонняя встреча США, Украины и России в Абу-Даби была продуктивной".