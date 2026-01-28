Президент Сирии отметил большую роль РФ в стабилизации ситуации в регионе

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Россия играет большую роль в стабилизации обстановки и в Сирии, и в ближневосточном регионе, заявил президент Сирийской Арабской Республики Ахмед аш-Шараа.

"Россия, конечно, играет большую роль в Сирии, в стабилизации ситуации не только в Сирии, но и в районе. Наш район очень нуждается в стабилизации, поэтому спасибо большое, господин президент, за ваши усилия в этом вопросе", - сказал аш-Шараа в начале переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в среду.

Он отметил, что у сторон есть очень много тем, которые можно проработать и обсудить в ходе переговоров.