Путин указал на прогресс в восстановлении отношений РФ и Сирии

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - России и Сирии удалось добиться прогресса в восстановлении межгосударственных отношений и налаживания взаимодействия в экономической сфере с момента предыдущего визита президента Ахмеда аш-Шараа в Москву, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Время с момента нашей предыдущей встречи не прошло даром, многое сделано с точки зрения восстановления наших межгосударственных отношений, удалось сдвинуть с "мертвой точки" и уровень взаимодействия в экономической сфере", - сказал он в начале переговоров с аш-Шараа.

Путин заявил, что две страны предпринимают усилия для развития отношений по всем направлениям.

"Сейчас, в новых реалиях, благодаря, в том числе и прежде всего, вашим усилиям отношения между Россией и Сирией развиваются", - сказал он в связи с этим.

При этом Путин заявил, что у сторон по-прежнему остается много тем для обсуждения в плане экономики.

"Мы обязательно используем ваш сегодняшний визит для обсуждения этих вопросов", - добавил он.

Предыдущий визит президента Сирии Ахмеда аш-Шараа в Москву состоялся 15 октября 2025 года.

