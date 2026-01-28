Путин указал на прогресс в восстановлении отношений РФ и Сирии
Москва. 28 января. INTERFAX.RU - России и Сирии удалось добиться прогресса в восстановлении межгосударственных отношений и налаживания взаимодействия в экономической сфере с момента предыдущего визита президента Ахмеда аш-Шараа в Москву, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Время с момента нашей предыдущей встречи не прошло даром, многое сделано с точки зрения восстановления наших межгосударственных отношений, удалось сдвинуть с "мертвой точки" и уровень взаимодействия в экономической сфере", - сказал он в начале переговоров с аш-Шараа.
Путин заявил, что две страны предпринимают усилия для развития отношений по всем направлениям.
"Сейчас, в новых реалиях, благодаря, в том числе и прежде всего, вашим усилиям отношения между Россией и Сирией развиваются", - сказал он в связи с этим.
При этом Путин заявил, что у сторон по-прежнему остается много тем для обсуждения в плане экономики.
"Мы обязательно используем ваш сегодняшний визит для обсуждения этих вопросов", - добавил он.
Предыдущий визит президента Сирии Ахмеда аш-Шараа в Москву состоялся 15 октября 2025 года.