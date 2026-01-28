Песков не комментирует документы, обсуждаемые в рамках переговоров по Украине

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - В Кремле по-прежнему не комментируют перечень документов, которые обсуждаются в рамках переговоров по Украине, считая, что этот процесс должен проходить в закрытом режиме.

"Мы не обсуждаем никакие перечни документов, мы считаем, что это все должно делаться дискретно, в закрытом режиме, что происходит", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на просьбу прокомментировать информацию о том, что обсуждаются два мирных плана по Украине.

Он подчеркнул, что это сложные переговоры. "И во время переговоров обсуждать какие-то отдельные сегменты публично - это вредит делу переговоров", - сказал Песков.