После рейдов в Подмосковье в 2025 году из России выдворили 23 тысячи нелегалов

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - На территории Московской области в 2025 году в ходе рейдов было выявлено более 23 тысяч нелегально находившихся в регионе иностранцев, их выдворили из России, сообщило управление МВД по Подмосковью.

"Выдворено и депортировано 23 тысячи иностранцев, нелегально находившихся на территории Московской области. В отношении 127 лиц приняты решения о прекращении гражданства Российской Федерации", - говорится в сообщении.

В 2025 году в 1,2 раза увеличилось количество принятых решений о запрете въезда иностранным гражданам, нарушившим российское законодательство. Также за год у 643 иностранцев было аннулировано разрешение на временное проживание, у 1,2 тысячи - вид на жительство. За фиктивную регистрацию были сняты с миграционного учета 25 тысяч иностранных граждан.