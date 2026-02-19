Свыше 70 тысяч иностранцев выдворили из РФ в 2025 году

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Из России в 2025 году выдворили более 70 тыс. иностранцев, нарушивших законодательство, заявил глава министерства внутренних дел Владимир Колокольцев.

"В прошлом году за нарушение законодательства было выдворено 72 тыс. иностранцев. Конечно, возникает вопрос, а могли бы выдворить в 10 раз больше? Отвечаем, могли бы, если бы на это еще было финансирование", - сказал Колокольцев в четверг в ходе заседания комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.