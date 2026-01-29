Поиск

В Госдуме пройдут парламентские слушания по легкой промышленности

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - В Госдуме в четверг в зале пленарных заседаний состоятся большие парламентские слушания на тему развития отраслей легкой промышленности в РФ; ожидается широкое представительство профильных министров, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Представительство ожидается от правительства очень широкое, и министр промышленности и торговли, министр экономического развития, министр финансов, руководители других ведомств и министерств. Мы рассчитываем на то, что разговор будет обстоятельный и готовимся обсуждать конкретные предложения", - сказал ранее Володин журналистам.

Он отметил, что в этой отрасли "многое было утрачено в девяностые годы". Володин рассчитывает, что широкая дискуссия в ходе слушаний "позволит выйти на конкретные законодательные решения для развития текстильной, швейной, обувной, кожевенной и других отраслей легкой промышленности".

"Это позволит создавать новые рабочие места и технологии, расширять компетенции, наращивать конкурентоспособность. Обеспечение рынка качественной отечественной продукцией, собственные разработки, в том числе для нужд обороны, - это вопрос технологического суверенитета и безопасность нашей страны", - отметил председатель Госдумы.

В парламентских слушаниях примут участие руководители политических фракций и профильных комитетов Госдумы, представители правительства РФ, региональных органов власти, деловых объединений, научно-исследовательских институтов и предприятий легкой промышленности.

