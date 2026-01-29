Поиск

Путин и аш-Шараа в основном обсуждали торгово-экономические вопросы

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Президенты России и Сирии Владимир Путин и Ахмед аш-Шараа на переговорах в Москве обсуждали в том числе судьбу российских военных баз в Сирии, но в основном переговоры были посвящены двусторонним торгово-экономическим отношениям, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Что касается переговоров, которые имели место вчера, главным образом, они были посвящены двусторонним торгово-экономическим отношениям, развитию этих отношений, потенциал достаточно широкий, заинтересованность обоюдная, - сказал он. - Что касается российских военных баз, то эта тема присутствовала в повестке дня переговоров".

По его словам, президенты не обсуждали возможность экстрадиции в Сирию бывшего президента Башара Асада.

"Нет, не обсуждалась", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Башар Асад перебрался в Россию после того, как в конце ноября 2024 года тогдашняя вооруженная оппозиция повела наступление на позиции правительственных войск и в начале декабря вошла в Дамаск. Аш-Шараа был назначен временным президентом Сирии на переходный период в конце января 2025 года.

