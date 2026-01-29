Ушаков назвал территориальный вопрос главным в украинском урегулировании

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Территориальный вопрос остается главным для украинского урегулирования, но на повестке дня есть и много других вопросов, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков в интервью Первому каналу.

Он отметил, что гарантии безопасности Украины с Россией никто не согласовывал.

У него уточнили, можно ли говорить о том, что переговоры по украинскому вопросу находятся в "продвинутой стадии". "Мы провели первый раунд переговоров в рамках рабочих групп по безопасности. Вот где мы находимся" - сказал представитель Кремля.