Чемезов заявил, что ресурсов для исполнения экспортных оружейных контрактов достаточно

Фото: Михаил Терещенко/РИА Новости

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Экспортные оружейные контракты России в настоящее время исполняются, ресурсов у российских оборонных предприятий достаточно, заявил глава "Ростеха" Сергей Чемезов.

"Ресурсов достаточно. Мы сегодня уже можем сказать, что мы вполне можем обеспечить и "Рособоронэкспорт", закрыть все их контракты, которые они подписали. Ну, понятно, что не так быстро, но тем не менее мы сегодня работаем вполне нормально", - сказал Чемезов в комментарии телеканалу "Россия 1" (ВГТРК).

Как сообщил ранее первый вице-премьер РФ Денис Мантуров, портфель экспортных оружейных заказов России увеличился до $70 млрд.

"Могу назвать цифры: до 2022 года максимальный объем портфеля составлял $55 млрд. На сегодняшний день это рекорд, это $70 млрд по уже подписанным контрактам", - сказал Мантуров в январе на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.