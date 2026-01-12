Портфель экспортных заказов на российское оружие достиг рекордных $70 млрд

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Портфель экспортных оружейных заказов России увеличился до $70 млрд, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

"Могу назвать цифры: до 2022 года максимальный объём портфеля составлял 55 миллиардов долларов. На сегодняшний день это рекорд, это 70 миллиардов долларов по уже подписанным контрактам", - сказал Мантуров на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Я думаю, что такая тенденция будет сохраняться, потому что опробованная в рамках специальной военной операции техника сама себя продвигает", - отметил первый вице-премьер РФ.

По его словам, успешное применение в зоне СВО новых и модернизированных образцов вооружения и техники сказывается на росте спроса со стороны зарубежных заказчиков.

"В первую очередь это касается образцов по противовоздушной обороне, авиационной техники, систем залпового огня. Большой интерес к нашим беспилотным системам, (средствам) радиоэлектронной борьбы", - сказал Мантуров.

26 декабря Мантуров заявил, что поставки вооружения и военной техники по экспортным контрактам несколько откладываются, в приоритете - российская армия.

"У нас очень много запросов. Мы вынуждены, естественно, ставив в приоритет задачи министерства обороны, несколько откладывать планы по поставкам нашим дружественным странам, но не за горами этот период, поэтому точно будем наращивать военно-техническое сотрудничество", - сказал тогда Мантуров в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК).