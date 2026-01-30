Поиск

Минобороны РФ сообщило об уничтожении за ночь 18 БПЛА

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Дежурными средствами ПВО в ночь на пятницу над регионами России уничтожены 18 украинских беспилотников самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что семь БПЛА было сбито над Брянской областью, пять - в Крыму, по два - над Черным морем и Ростовской областью, по одному - над Астраханской и Курской областями.

Ранее ростовский губернатор Юрий Слюсарь сообщал об отражении атаки БПЛА в Чертковском районе и городе Каменске-Шахтинском.

В селе Новый Ропск Брянской области в результате атаки FPV-дрона пострадала женщина, ее доставили в больницу. Кроме того, по данным губернатора Александра Богомаза, были повреждены два гражданских автомобиля.

Также в ночь на пятницу приостанавливал работу аэропорт Геленджика.

Предыдущей ночью российские военные ликвидировали девять беспилотников над регионами РФ.

Хроника 24 февраля 2022 года – 30 января 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны РФ беспилотники уничтожение
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Женщина ранена в результате атаки беспилотника в Брянской области

Чемезов заявил, что ресурсов для исполнения экспортных оружейных контрактов достаточно

 Чемезов заявил, что ресурсов для исполнения экспортных оружейных контрактов достаточно

Что произошло за день: четверг, 29 января

Аномальные морозы прогнозируются в регионах европейской части России

В Анапе еще на полгода отсрочили сбор туристического налога

Минфин предложил экспортные пошлины на алмазы для поддержки отечественной огранки

В Прокопьевск направили бригаду медиков для помощи постояльцам интерната

Мединский призвал продвигать нравственную составляющую изучения истории

Более 40 пособий и социальных выплат будут проиндексированы в России с 1 февраля

 Более 40 пособий и социальных выплат будут проиндексированы в России с 1 февраля

Москва готова рассматривать реальные предложения по гарантиям безопасности по Украине

 Москва готова рассматривать реальные предложения по гарантиям безопасности по Украине
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8274 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 65 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 132 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 460 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2510 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 424 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 128 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 239 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 254 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });