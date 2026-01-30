Минобороны РФ сообщило об уничтожении за ночь 18 БПЛА

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Дежурными средствами ПВО в ночь на пятницу над регионами России уничтожены 18 украинских беспилотников самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что семь БПЛА было сбито над Брянской областью, пять - в Крыму, по два - над Черным морем и Ростовской областью, по одному - над Астраханской и Курской областями.

Ранее ростовский губернатор Юрий Слюсарь сообщал об отражении атаки БПЛА в Чертковском районе и городе Каменске-Шахтинском.

В селе Новый Ропск Брянской области в результате атаки FPV-дрона пострадала женщина, ее доставили в больницу. Кроме того, по данным губернатора Александра Богомаза, были повреждены два гражданских автомобиля.

Также в ночь на пятницу приостанавливал работу аэропорт Геленджика.

Предыдущей ночью российские военные ликвидировали девять беспилотников над регионами РФ.