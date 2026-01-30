Более 15 тысяч семей из курского приграничья получили жилищные сертификаты

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Жилищные сертификаты на общую сумму 93,2 млрд рублей получили более 15 тысяч семей из приграничных районов Курской области, утративших жилье, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Наибольший объем выдачи пришелся на 2025 год: было оформлено 9 282 сертификата на сумму 58,44 млрд рублей.

Сейчас реализовано 10 тысяч сертификатов на сумму 61,99 млрд рублей.

Всего за период с 2023 по 2025 года в дирекции по жилищным субсидиям Курской области было рассмотрено свыше 17 тысяч заявлений от жителей пострадавших районов.

В 2025 году менялось законодательство и порядок выдачи сертификатов. С 1 июля 2025 года рассмотрение заявлений и формирование учетных дел были переданы от муниципальных администраций дирекции по жилищным субсидиям, что позволило внедрить принцип одного окна.

Кроме того, были внесены изменения, расширяющие возможности использования средств сертификата. Теперь их можно одновременно направлять как на строительство, так и на покупку жилья, на погашение ипотеки за утраченное домовладение, на строительство жилья хозяйственным способом. Был продлен срок действия сертификата, скорректированы ограничения по площади приобретаемого жилья.

Вместе с Минстроем ведется работа по нормативному регулированию выдачи сертификатов долевым собственникам.