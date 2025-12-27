Поиск

Курские аграрии в 2026 году получат льготные инвесткредиты на восстановление

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Аграрии Курской области в 2026 году получат льготные инвестиционные кредиты под 1-3% для восстановления предприятий в приграничных районах, сообщил Александр Хинштейн.

"В 2026 году аграрии из приграничья получат льготные инвестиционные кредиты по ставке от 1 до 3% на восстановление своих предприятий. Новая мера поддержки разработана по поручению президента после моего обращения к нему в декабре во время нашей встречи", - написал он в своем телеграм-канале в субботу.

Глава региона отметил, что после вторжения ВСУ на территорию региона в августе 2024 года предприятия в приграничье остановили работу. Многие из них потеряли технику, оборудование, поголовье, производственные площадки. При этом они готовы продолжать работать на земле.

"Также сейчас прорабатываем вопрос компенсации ущерба по неубранным полям и погибшим садам - это порядка 5 млрд рублей. Общая потребность региона на три года составляет около 20 млрд рублей (включая "пропавшее" зерно в складах, пролонгацию, списание льготных кредитов и лизинговых платежей за утраченную технику), - эту сумму мы обсуждаем с правительством РФ в рамках исполнения поручения президента", - сообщил Хинштейн.

Он подчеркнул, что рассчитывает на то, что регион получит эту поддержку в полном объеме.

По данным губернатора, всего в этом году на поддержку пострадавших предприятий из федерального бюджета в регион направлено порядка 7 млрд рублей.

"Это субсидии на восстановление пострадавшим юрлицам и индивидуальным предпринимателям, компенсация затрат по страховым взносам, возмещение ущерба агропромышленным компаниям, а также докапитализация микрофинансовой организации и регионального фонда развития промышленности", - уточнил Хинштейн.

Курская область Александр Хинштейн
