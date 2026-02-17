Поиск

Бизнесу и жителям курского приграничья продлили отсрочку по налогам

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Правительство продлило отсрочку по уплате транспортного и земельного налогов, а также налога на имущество физических лиц для граждан и предпринимателей в приграничных территориях Курской области, сообщает сайт правительства.

Решение распространяется на налоги, подлежащие уплате в 2024 и 2025 годах. Оплатить их можно будет до 1 декабря 2027 года.

Отсрочка предоставляется гражданам, местом жительства которых по состоянию на 1 августа 2024 года была приграничная территория Курской области либо территория Курской области, где введен режим контртеррористической операции и было решено людей отсеить.

Налоговая отсрочка также продлена для предпринимателей и организаций, которые работают на этих территориях.

Платежи по налогам, авансовым платежам и страховым взносам, подлежащим уплате в 2024-2026 годах, для таких предприятий перенесены на 2027 год с возможностью их дальнейшего погашения в рассрочку в течение года - равными частями ежемесячно. Таким образом, у представителей бизнеса появится больше оборотных средств, которые они смогут направить на заработную плату сотрудникам, закупки сырья и оборудования.

"Рассчитываем, что высвободившиеся средства помогут предприятиям быстрее восстановить свою деятельность в полном объеме, сохранить рабочие места и доходы для тысяч семей", - заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

