Умерла одна из пострадавших при атаке БПЛА на Батайск в декабре

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Пострадавшая в результате атаки БПЛА 18 декабря прошлого года жительница Батайска (Ростовская область) скончалась в больнице, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе администрации города в субботу.

"К сожалению, девушка скончалась", - сказали в пресс-службе.

Там также сообщили, что прощание и похороны пройдут в понедельник.

18 декабря 2025 года губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своем телеграм-канал сообщал о гибели трех человек в результате атаки БПЛА на Ростов-на-Дону и Батайск, еще восемь человек пострадали, двое из них были в тяжелом состоянии.