Платежным агентам запретили упрощённую идентификацию клиентов

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал закон, запрещающий банковским платежным агентам (БПА) самостоятельно проводить упрощенную идентификацию клиентов.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон лишает возможности БПА участвовать в выдаче банковских карт и открытии электронных кошельков.

Банковские платежные агенты - юрлица или ИП, которые по договору с банком принимают платежи от населения, например, за ЖКУ, связь и телевидение, а также осуществляют переводы физическим лицам, в том числе без открытия банковского счета.

Ранее ЦБ выявил случаи, когда БПА незаконно использовали персональные данные физлиц для открытия без их ведома электронных кошельков. Злоумышленники с помощью таких кошельков выводили похищенные у граждан средства или проводили расчеты с нелегальными онлайн-казино, букмекерскими конторами или криптообменниками.

Закон нацелен на устранение подобных практик, борьбу с дропами и отмыванием доходов.

Платежные агенты сохранят возможность осуществлять денежные переводы без открытия счета на сумму до 15 тыс. руб. (и до 60 тыс. в случае оплаты ЖКУ). Переводы на более крупные суммы можно будет проводить через терминалы с использованием банковских карт.

ЦБ ранее пояснял, что нововведения не затронут операторов связи и Почту России.

Право на проведение идентификации сохранится у платежных агрегаторов (посредник между магазином и платежной системой). Согласно одобренному закону, агрегатор несет перед банком ответственность за несоблюдение необходимых требований об идентификации. Если агрегатор будет нарушать эти требования, банк может расторгнуть договор в одностороннем порядке.

Закон вступит в силу спустя 10 дней после его официального опубликования. Договоры, которые уже заключены кредитными организациями с банковскими платежными агентами должны быть приведены в соответствие с новым регулированием в течение 180 дней.

