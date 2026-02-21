Что случилось этой ночью: суббота, 21 февраля

ВСУ атаковали Удмуртию и Белгород, Трамп ввел пошлины в 10% на весь импорт, банковским платежным агентам запретили самостоятельно проводить упрощенную идентификацию клиентов

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Украинские БПЛА атаковали один из объектов в Удмуртии, в результате атаки пострадали 11 человек. Трое из них госпитализированы, сообщил министр здравоохранения региона Сергей Багин.

- Президент США Дональд Трамп подписал указ, предусматривающий введение пошлин в 10% на импорт из всех стран мира.

- Обнаружено место падения вертолета, пропавшего накануне в Амурской области, выживших нет, сообщает в субботу региональный главк МЧС РФ.

- Владимир Путин подписал закон, запрещающий банковским платежным агентам (БПА) самостоятельно проводить упрощенную идентификацию клиентов. Закон лишает возможности БПА участвовать в выдаче банковских карт и открытии электронных кошельков.

- Норвегия удерживает лидерство в медальном зачете Олимпиады-2026. В активе норвежской команды теперь 17 золотых, 10 серебряных и 10 бронзовых наград. Второе место по-прежнему занимает сборная США (10, 12, 7). Замыкает тройку лидеров хозяйка Игр — Италия (9, 5, 13).

- ВСУ атаковали Белгород, Белгородский и Шебекинский округа, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Аварийные бригады приступят к оценке повреждений в светлое время суток.