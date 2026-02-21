Более 1200 рейсов обслужили столичные аэропорты за последние сутки

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Несмотря на погодные условия и снегопад, московские аэропорты обслужили свыше 1200 рейсов за последние сутки, сообщают в Росавиации.

"За минувшие сутки, 20 февраля, обслужили 1266 рейсов: 651 - на вылет, 615 - на прилет", - говорится в Max.

По решению экипажа, один самолет выполнил посадку на запасном аэродроме. Было отменено 25 рейсов, 5 из которых - иностранными перевозчиками.

По данным на 00:00 по МСК, 11 рейсов были задержаны на вылет более двух часов.

Для обслуживания судов и пассажиров задействован дополнительный персонал, аэропорты работают в усиленном режиме.

Как заявляют в Росавиации, проводятся регулярные контрольные чистки, обработка реагентами взлетно-посадочных полос для обеспечения нормативного коэффициента сцепления.