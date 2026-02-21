Аэропорты Самары, Ульяновска, Чебоксар и Казани приостановили работу

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в субботу в аэропортах Самары, Ульяновска, Чебоксар и Казани сообщает пресс-служба Росавиации в своем канале Мах.

"Аэропорты Казань, Самара (Курумоч), Ульяновск (Баратаевка), Чебоксары. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, добавили в Росавиации