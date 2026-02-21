Ограничения на прием и выпуск рейсов введены в аэропорту Ижевска

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Временные ограничения введены в аэропорту Ижевска (Удмуртия) в субботу, сообщает пресс-служба Росавиации в своем канале Мах.

Ранее Росавиация объявляла о введении ограничений в аэропорту Казани, Нижнекамска, Самары, Ульяновска и Чебоксар.

Глава Удмуртии Александр Бречалов сообщал в ночь на субботу, что один из объектов в республике подвергся атаке беспилотников, есть повреждения и пострадавшие.

По данным министра здравоохранения региона Сергея Багина, пострадали 11 человек, трое из них госпитализированы.