Новосибирский губернатор предупредил о рассылке фейков от его имени

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Новосибирский губернатор Андрей Травников предупредил о распространении фейковых ссылок будто бы на видео с его видеоконференцией и призвал на них не реагировать.

По его данным, в последние дни наблюдается резкий рост количества электронных писем и сообщений, которые, как правило, исходят якобы от имени сотрудников аппарата губернатора Новосибирской области или других структурных подразделений правительства региона.

"В сообщениях говорится о назначенной мной видеоконференции и предлагается перейти по ссылке для участия. Настоятельно прошу вас проявлять осторожность и не реагировать на такие сообщения. Не отвечайте, не переходите по ссылкам и QR-кодам!", - сообщил Травников, добавив, что через такие ссылки мошенники пытаются получить личные данные граждан.