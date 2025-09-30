Липецкие власти опровергли дипфейк о критической ситуации с электроснабжением

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Правительство Липецкой области предупредило местных жителей о фейковом видео о ситуации с электроснабжением в регионе.

"В социальных сетях распространяется видео с якобы обращением губернатора Липецкой области Игоря Артамонова. В ролике говорится о возникновении критической ситуации с электроснабжением в регионе. Сообщаем: это - дипфейк, созданный с использованием нейросетей", - информирует пресс-служба правительства региона.

Жителей региона попросили быть бдительными и доверять только официальным источникам информации.