Совет Федерации в среду назначит пятерых членов ЦИК по своей квоте

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Совет Федерации на заседании в среду рассмотрит вопрос о наделении полномочиями пятерых членов нового состава ЦИК РФ по сенаторской квоте. Об этом сообщил глава комитета палаты парламента по регламенту Вячеслав Тимченко.

"Вопрос включен в повестку завтрашнего пленарного заседания, завтра будем рассматривать и наделять полномочиями членов Центральной избирательной комиссии по квоте Совета Федерации", - сказал Тимченко "Интерфаксу" во вторник после обсуждения данного вопроса на заседании комитета.

По его словам, сенаторы намерены делегировать в новый состав ЦИК Николая Булаева, Людмилу Маркину, Эльмиру Хаймурзину, Евгения Шевченко и Павла Андреева. Все они - члены нынешнего состава ЦИК, большинство и в прошлый раз шли по квоте Совета Федерации, кроме Андреева, который назначался в комиссию от президента РФ.