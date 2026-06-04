ФСБ сообщила о задержании крымчанина, собиравшего данные о военных РФ для СБУ

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Житель Севастополя задержан по подозрению в передаче СБУ сведений о российских военных и членах их семей, сообщил в четверг Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

"На территории Республики Крым пресечена противоправная деятельность жителя Севастополя, подозреваемого в государственной измене в форме шпионажа" ,- сообщили в ЦОС.

По данным спецслужбы, мужчина был завербован Службой безопасности Украины и по заданию куратора передал сведения о российских военных. Он также намеревался следить за автомобилями членов семей военных.

Следственный отдел УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю возбудил уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 275 (государственная измена) УК России. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

"Решением суда задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили в ФСБ.