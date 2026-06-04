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Трамп заявил, что доволен ходом переговоров с Ираном

Трамп заявил, что доволен ходом переговоров с Ираном
Фото: Win McNamee/Getty Images

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что пока доволен ходом переговоров с Ираном по урегулированию конфликта.

"Все идет хорошо", - сказал Трамп журналистам в Белом доме.

Говоря о шансах на заключение соглашения, американский президент не исключил как позитивный, так и негативный вариант развития событий. "Может быть ничего не будет. А может все будет успешно, и тогда есть шансы на успех к концу этой недели", - заявил он.

По словам Трампа, Иран "в теории близок к подписанию соглашения".

Хроника 28 февраля – 04 июня 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
США Иран Дональд Трамп
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