Трамп заявил, что доволен ходом переговоров с Ираном
Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что пока доволен ходом переговоров с Ираном по урегулированию конфликта.
"Все идет хорошо", - сказал Трамп журналистам в Белом доме.
Говоря о шансах на заключение соглашения, американский президент не исключил как позитивный, так и негативный вариант развития событий. "Может быть ничего не будет. А может все будет успешно, и тогда есть шансы на успех к концу этой недели", - заявил он.
По словам Трампа, Иран "в теории близок к подписанию соглашения".