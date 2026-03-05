Кремль назвал целью минимизацию последствий войны с Ираном для экономики России

Песков считает, что остановить войну Россия не способна

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Россия не может остановить войну на Ближнем Востоке, но должна действовать для обеспечения своих интересов, в том числе экономических, заявил телеканалу "Россия 24" пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Мы должны делать то, что соответствует нашим интересам. Мы должны сейчас минимизировать последствия для нашей экономики тех глобальных потрясений, которые уже, мы видим, начинаются. Мы должны обеспечивать для себя выгоду там, где это возможно, как бы цинично это ни звучало", - сказал он.

"Способны ли мы остановить эту войну? Нет, не способны, ее может остановить тот, кто ее начал, что они, с нашей точки зрения, должны сделать", - сказал он, подчеркнув, что это не война России.

"Мы с самого начала декларировали свою позицию о том, что любая война способна привести к дестабилизации региона - то, что мы и видим. Мы видим постоянно растущее количество стран, которые вовлекаются в эту войну", - сказал он, отвечая на вопрос, должна ли Россия влиять на ситуацию на Ближнем Востоке и какие в настоящее время есть механизмы для этого.