Калининградский губернатор спокойно отреагировал на слова главы МИД Литвы о нападении

Фото: Михаил Голенков/РИА Новости

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Власти и жители Калининградской области спокойно реагируют на заявление главы МИД Литвы Кястутиса Будриса о возможном нападении на Калининград, заявил губернатор региона Алексей Беспрозванных.

"Реагируем абсолютно спокойно. Такие сообщения периодически возникают уже второй год. Заметили, что такая активность происходит либо весной, либо осенью, поэтому начинаем переживать за здоровье наших соседей. Калининградцы спокойны и уверены, что регион защищен президентом и армией нашей страны", - заявил Беспрозванных ИС "Вести" во вторник.

Губернатор отметил, что "соседям" необходимо помнить о Балтийском флоте, который находится в Калининградской области и защищает не только регион, но и всю страну на западном форпосте России.

"Служба внешней разведки работает, все силы и средства задействованы в защите региона. Когда такие заявления делаются, нужно точно понимать тот объем сил, который здесь находится. К слову сказать, сейчас проходят совместные учения с Белоруссией по применению ядерных сил в случае агрессии, поэтому те, кто дает такие комментарии, должны это учитывать", - добавил Беспрозванных.

Кроме того, губернатор напомнил об обещании президента РФ Владимира Путина в рамках прямой линии в декабре 2025 года уничтожать возможные угрозы блокады Калининградской области.

Также глава региона подчеркнул, что власти продолжают развивать область, несмотря на различные ограничения, в том числе в вопросах логистики, со стороны европейских государств.

По словам губернатора, недружественные страны вводят ограничения на грузы, предназначенные для российского региона, хотя они "точно не являются санкционными". Для противодействия этим мерам в области развиваются морские перевозки и инфраструктура, в том числе реализуется новая программа по строительству портовой инфраструктуры и паромов.

Ранее Будрис в интервью швейцарской газете Neue Zürcher Zeitung заявил, что у НАТО есть возможности для нанесения удара по российским военным объектам в Калининграде при необходимости.

Калининградская область Алексей Беспрозванных Литва Кястутис Будрис
