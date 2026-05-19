Суд отменил решение о признании авторства песен "Ласкового мая" за продюсером Разиным

Концерт ансамбля "Ласковый май" в спорткомплексе "Олимпийский" в Москве в 1989 году
Фото: Нетелев Роберт/Фотохроника ТАСС

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Краснодарский краевой суд отменил решение нижестоящего суда от 2007 года, которым авторство песен группы "Ласковый май" было установлено за продюсером Андреем Разиным, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

"Судебная коллегия по гражданским делам Краснодарского краевого суда, рассмотрев материалы дела по апелляционной жалобе вдовы Юрия Шатунова, отменила решение Хостинского районного суда Сочи, которым в 2007 году авторство песен группы "Ласковый май" было установлено за продюсером Андреем Разиным", - говорится в сообщении.

Отмечается, что заявление самого Разина оставлено без рассмотрения.

Решение суда вступило в законную силу.

"Ранее вступившим в законную силу решением суда исключительные права на 23 музыкальных произведения группы "Ласковый май" признаны за семьей Юрия Шатунова", - заключили в пресс-службе.

Экс-солист группы "Ласковый май" Юрий Шатунов скончался 23 июня 2022 года.

Ласковый май Андрей Разин Юрий Шатунов
Суд отменил решение о признании авторства песен "Ласкового мая" за продюсером Разиным

