Сенатор Косачев выразил безоговорочную поддержку Ирану, подвергшемуся атакам Израиля и США

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Атаки на Иран нарушают все нормы международного права и морали, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

"Текущая ситуация вокруг Ирана слишком однозначна, чтобы пытаться обосновать действия США или Израиля, как сейчас это делает ряд третьих стран. Мы безоговорочно на стороне Ирана. Продолжающиеся атаки на суверенное государство с массовыми гражданскими жертвами нарушают не только все нормы международного права, но и нормы морали", - приводит слова Косачева пресс-служба СФ.

Косачев посетил резиденцию посла Ирана в Москве и оставил запись в книге соболезнований в связи с гибелью Верховного лидера Исламской Республики аятолле Али Хаменеи.

"От имени Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и от себя лично выражаю глубочайшие соболезнования и слова поддержки иранскому правительству и народу в связи с мученической гибелью Верховного лидера Исламской Республики аятолле Али Хаменеи и других жертв", - написал он.

В ходе беседы с послом Каземом Джалали "Константин Косачев отметил, что совершено преступление против народа Ирана, которое нельзя оправдать".

Военная операция США и Израиля в Иране

Столб дыма, поднимающийся после удара по Тегерану
