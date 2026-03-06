В МИД РФ заявили о стремлении ЕС к полному разрыву экономических связей с Россией

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Европейская комиссия (ЕК) создает правовую базу для полного разрыва экономических связей с Россией, поэтому при нынешнем руководстве ЕК восстановление контактов невозможно, сообщает в пятницу газета "Известия" со ссылкой на директора департамента европейских проблем министерства иностранных дел РФ Владислава Масленникова.

"Мы видим стремление Европейской комиссии во главе с Урсулой фон дер Ляйен создать долговременный правовой задел на полный разрыв экономических связей с нашей страной, несмотря на уже понесенный Евросоюзом ущерб. За царящей в евроинститутах оголтелой русофобией предпосылок к восстановлению сотрудничества сейчас не просматривается", - приводит издание слова дипломата.

По его мнению, "пещерная русофобия выдается за экспертные знания о России". При этом Россия экономическое сотрудничество никогда не политизировала, добавил Масленников.

"Жизнь, однако, не стоит на месте. Не секрет, что многие ниши, которые в свое время занимали на российском рынке европейские компании, перешли к нашим партнерам из других стран или же были освоены российским бизнесом. Этот фактор, конечно, тоже будет учитываться в случае смены внешнеполитического курса Брюсселя и появления предпосылок для более конструктивного взаимодействия", - резюмировал дипломат.