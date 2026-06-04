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Лавров заявил, что война Байдена стала войной Трампа

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Слова госсекретаря США Марко Рубио о поддержке Украины демонстрируют, что "война Байдена" стала "войной Трампа", заявил RT Arabic глава МИД России Сергей Лавров. Видеозапись интервью выложена на сайте министерства.

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"Когда США выступают за диалог, мы за. Европа для меня в нынешнем ее состоянии под руководством этих элит - это отрезанный ломоть, по большому счету. Там раздаются голоса: мы все-таки когда-нибудь поговорим, - это несерьезно. Они имели огромное количество шансов, и они все эти шансы провалили", - сказал он.

Лавров напомнил, что когда после возвращения Трампа в Белый дом диалог между Москвой и Вашингтоном восстановился, между лидерами двух стран проходили телефонные разговоры, имела место встреча российского министра с американским коллегой в Эр-Рияде, саммит на Аляске.

"И нам все время говорили наши коллеги, и Дональд Трамп подчёркивал публично: если бы я был президентом, войны бы на Украине не было, это война Байдена, она никому не нужна, гибнут люди. Но то, что сказал Марко Рубио в конгрессе о роли США не как посредника, а как страны, поддерживающей Украину, свидетельствует об обратном: что это уже война Байдена стала войной Трампа", - подчеркнул Лавров.

Российский министр напомнил в этом контексте, что имеющаяся у Пентагона программа поддержки Украины одобрена до 2029 года.

Дональд Трамп Европа Марко Рубио США Сергей Лавров Украина МИД
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