Лавров заявил, что война Байдена стала войной Трампа

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Слова госсекретаря США Марко Рубио о поддержке Украины демонстрируют, что "война Байдена" стала "войной Трампа", заявил RT Arabic глава МИД России Сергей Лавров. Видеозапись интервью выложена на сайте министерства.

"Когда США выступают за диалог, мы за. Европа для меня в нынешнем ее состоянии под руководством этих элит - это отрезанный ломоть, по большому счету. Там раздаются голоса: мы все-таки когда-нибудь поговорим, - это несерьезно. Они имели огромное количество шансов, и они все эти шансы провалили", - сказал он.

Лавров напомнил, что когда после возвращения Трампа в Белый дом диалог между Москвой и Вашингтоном восстановился, между лидерами двух стран проходили телефонные разговоры, имела место встреча российского министра с американским коллегой в Эр-Рияде, саммит на Аляске.

"И нам все время говорили наши коллеги, и Дональд Трамп подчёркивал публично: если бы я был президентом, войны бы на Украине не было, это война Байдена, она никому не нужна, гибнут люди. Но то, что сказал Марко Рубио в конгрессе о роли США не как посредника, а как страны, поддерживающей Украину, свидетельствует об обратном: что это уже война Байдена стала войной Трампа", - подчеркнул Лавров.

Российский министр напомнил в этом контексте, что имеющаяся у Пентагона программа поддержки Украины одобрена до 2029 года.