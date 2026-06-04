Поиск

ГСЭ отменил отправку одного дальнего поезда из Крыма и задержал еще четыре

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Четыре поезда из Крыма отправятся с задержкой из-за ограничений, действовавших на ряде участков, отправка одного состава отменена, сообщил "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ, оператор железнодорожных пассажирских перевозок в Крым и Севастополь).

Поезда из Симферополя в Москву и Адлер отправятся с задержкой на несколько часов, еще два состава в Москву из Симферополя и Севастополя, назначенные отправлением на четверг, начнут движение не ранее утра пятницы.

Поезд в Петербург из Евпатории отменен "по указанию владельца инфраструктуры". Пассажиры будут доставлены автобусами в Симферополь и отправлены поездом №68 (Симферополь - Москва) Тех, кто следует в Санкт-Петербург, на станции Придача (Воронеж - ИФ) пересадят на другой поезд.

С вечера 3 июня до утра 4 июня в Крыму действовала беспилотная опасность, также с 2:37 по Москве было перекрыто движение автотранспорта по Крымскому мосту, движение запустили через семь часов.

ГСЭ утром 4 июня сообщил об ограничении движения пассажирских поездов на нескольких участках, из-за этого задерживалось движение семи поездов в Крым и пяти поездов с полуострова. Позднее в компании сообщили о приостановке движения пассажирских поездов: с утра ограничение действовало на всех маршрутах, позднее оно сохранилось только на евпаторийском направлении (запад полуострова).

Гранд Сервис Экспресс Крым
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Власти Севастополя ограничили продажу бензина по талонам

ГСЭ отменил отправку одного дальнего поезда из Крыма и задержал еще четыре

Аксенов объявил о полной приостановке свободной продажи бензина в Крыму

 Аксенов объявил о полной приостановке свободной продажи бензина в Крыму

Закон о 10-летнем сроке давности для приватизации охватывает и массовый жилищный фонд

Александр Беглов: инвестиции в наследие будут для нас одним из наиболее значимых акцентов на ПМЭФ-2026

 Александр Беглов: инвестиции в наследие будут для нас одним из наиболее значимых акцентов на ПМЭФ-2026

Сбербанк ждет продолжения тренда на рост обращения наличных

 Сбербанк ждет продолжения тренда на рост обращения наличных

РСТ считает почти нулевой вероятность полного запрета выдачи шенгенских виз россиянам

Дмитриев сообщил, что в среду провел телефонные разговоры с Уиткоффом и Кушнером

 Дмитриев сообщил, что в среду провел телефонные разговоры с Уиткоффом и Кушнером

Адвокаты оспорили в апелляции передачу РФ контрольного пакета акций "Русагро"

 Адвокаты оспорили в апелляции передачу РФ контрольного пакета акций "Русагро"

Wildberries-Russ и РЖД будут вместе развивать железнодорожные перевозки для e-commerce
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2471 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9735 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 158 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 166 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 80 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов