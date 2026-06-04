ГСЭ отменил отправку одного дальнего поезда из Крыма и задержал еще четыре

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Четыре поезда из Крыма отправятся с задержкой из-за ограничений, действовавших на ряде участков, отправка одного состава отменена, сообщил "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ, оператор железнодорожных пассажирских перевозок в Крым и Севастополь).

Поезда из Симферополя в Москву и Адлер отправятся с задержкой на несколько часов, еще два состава в Москву из Симферополя и Севастополя, назначенные отправлением на четверг, начнут движение не ранее утра пятницы.

Поезд в Петербург из Евпатории отменен "по указанию владельца инфраструктуры". Пассажиры будут доставлены автобусами в Симферополь и отправлены поездом №68 (Симферополь - Москва) Тех, кто следует в Санкт-Петербург, на станции Придача (Воронеж - ИФ) пересадят на другой поезд.

С вечера 3 июня до утра 4 июня в Крыму действовала беспилотная опасность, также с 2:37 по Москве было перекрыто движение автотранспорта по Крымскому мосту, движение запустили через семь часов.

ГСЭ утром 4 июня сообщил об ограничении движения пассажирских поездов на нескольких участках, из-за этого задерживалось движение семи поездов в Крым и пяти поездов с полуострова. Позднее в компании сообщили о приостановке движения пассажирских поездов: с утра ограничение действовало на всех маршрутах, позднее оно сохранилось только на евпаторийском направлении (запад полуострова).