Путин пообещал женщинам возможность совмещать материнство и карьеру

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - В России продолжат создавать условия для успешного совмещения женщинами материнства и профессиональной самореализации, отметил в своем поздравлении по случаю Международного женского дня президент РФ Владимир Путин.

"Продолжим создавать все условия и на государственном уровне, и, уверен, в семьях, для того чтобы женщинам было легче совмещать материнство с профессиональным ростом, с успешной самореализацией", - сказал Путин в поздравлении, текст которого опубликован на сайте Кремля.

Путин отметил, что создаваемые условия дадут российским женщинам возможность не "откладывать на потом своё семейное, женское, материнское счастье".