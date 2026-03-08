Поиск

Путин пообещал женщинам возможность совмещать материнство и карьеру

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - В России продолжат создавать условия для успешного совмещения женщинами материнства и профессиональной самореализации, отметил в своем поздравлении по случаю Международного женского дня президент РФ Владимир Путин.

"Продолжим создавать все условия и на государственном уровне, и, уверен, в семьях, для того чтобы женщинам было легче совмещать материнство с профессиональным ростом, с успешной самореализацией", - сказал Путин в поздравлении, текст которого опубликован на сайте Кремля.

Путин отметил, что создаваемые условия дадут российским женщинам возможность не "откладывать на потом своё семейное, женское, материнское счастье".

Владимир Путин Кремль
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: суббота, 7 марта

Около 3,6 тыс. российских туристов застряли на Шри-Ланке

Авиакомпании в субботу планируют вывезти из ОАЭ и Омана в РФ 9,2 тыс. пассажиров

В Брянской области из-за атаки БПЛА повреждены здания на территориях "Мираторга" и "Охотно"

Российские военные нейтрализовали за ночь 124 украинских БПЛА

Уничтожен летевший на Москву беспилотник

Глава Минфина США допустил дальнейшее ослабление санкций против нефти из России

Путин и Пезешкиан обсудили по телефону ситуацию вокруг Ирана
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 500 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8595 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 144 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 432 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 463 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 279 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });