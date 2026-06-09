Факельное горение на магистральном газопроводе в Дагестане ликвидировано

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Пожарным удалось ликвидировать факельное горение после взрыва на участке магистрального газопровода в Кизилюртовском районе Дагестана, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике во вторник.

"В настоящее время факельное горение ликвидировано. Жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что в ликвидации последствий взрыва задействованы 12 человек и три единицы техники.

Ранее со ссылкой на республиканский главк МЧС сообщалось, что три взрыва произошло на участке магистрального газопровода диаметром 1200 мм на территории города Кизилюрта (Дагестан). Для ликвидации последствий было привлечено 25 человек и 7 единиц техники.

Магистральный газопровод "Моздок - Казимагомед" в Дагестане после взрыва перекрыт, факельное горение на газопроводе достигало 15 метров в высоту.

В свою очередь, врио главы Дагестана Федор Щукин в своем канале в Мах сообщил, что жертв и пострадавших в результате пожара нет.

Руководитель Центра управления регионом (ЦУР) республики Исрафил Исрафилов уточнил, что инцидент произошел в селе Нижний Чирюрт Кизилюртовского района, эвакуированы жильцы близлежащих частных домов. Всего были эвакуированы жители 310 домов населенных пунктов Нижний Чирюрт и Гельбах.