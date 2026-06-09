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Факельное горение на газопроводе в Дагестане достигает 15 метров в высоту

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Факельное горение после трех взрывов на магистральном газопроводе в дагестанском Кизилюрте достигает 15 метров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике.

"По уточненной информации, произошел взрыв между населенными пунктами Бавтугай и Гельбах Кизилюртовского района на магистральном газопроводе Моздок - Казимагомед с последующим факельным горением высотой до 15 метров", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что три взрыва произошло на участке магистрального газопровода диаметром 1200 мм на территории Кизилюрта (Дагестан)

В региональном главке МЧС отметили, что для ликвидации последствий привлечено 25 человек и семь единиц техники.

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Руководитель Центра управления регионом (ЦУР) республики Исрафил Исрафилов уточнил, что инцидент произошел в селе Нижний Чирюрт Кизилюртовского района, эвакуированы жильцы близлежащих частных домов.

В свою очередь, врио главы Дагестана Федор Щукин в своем канале в Мах сообщил, что жертв и пострадавших в результате пожара нет.

"На место происшествия были незамедлительно направлены силы и средства МЧС России, работают все экстренные службы, приняты необходимые меры для безопасности людей и объектов. Пострадавших нет", - отметил Щукин.

Пресс-служба ГУ МЧС по Дагестану оттетила, что магистральный газопровод "Моздок - Казимагомед" после взрыва перекрыт, жертв и пострадавших нет. "Взрыв произошел на магистральном газопроводе "Моздок - Казимагомед". (...) Газопровод перекрыт с 718-го км по 661-й км. (...)", - говорится в сообщении.

Дагестан Кизилюрт
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