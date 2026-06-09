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Что произошло за день: вторник, 9 июня

Подрыв машины в Балашихе, закон о штрафах за авторизацию через иностранные сервисы, предложение Минцифры и РКН снять ограничения с Roblox

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В подмосковной Балашихе утром во вторник был подорван автомобиль BMW. Водитель скончался.

- В Кремле считают неприемлемыми предварительные условия Европы для посредничества в урегулировании украинского конфликта.

- Поезда в Крым со вторника будут идти до обычных конечных станций, из Крыма - стартовать с начальных станций.

- В Севастополе бензин марки АИ-92 с утра вторника поступил в свободную продажу на пять АЗС "Атан".

- Порог выручки для малого бизнеса на упрощенной системе налогообложения предлагается зафиксировать на уровне 20 млн рублей до 2029 года включительно.

- Пользователей соцсетей не будут штрафовать за авторизацию через иностранные сервисы (Gmail, Hotmail и др.). В принятом Госдумой законе штрафы предусмотрены для владельцев сайтов.

- Трамп сообщил, что Иран сбил над Ормузским проливом вертолет США Apache. По его словам, пилоты не пострадали, но Штаты не могут оставить инцидент без ответа.

- Михаил Мамута повышен до зампреда ЦБ. Ранее он возглавлял службу по защите прав потребителей и обеспечению доступности финуслуг - она будет реорганизована. На ее базе создаются два новых подразделения.

- Минцифры РФ и РКН предложили снять ограничения с игры Roblox в связи с получением гарантий соблюдения сервисом российского законодательства.

- В Армении бизнесмен и глава партии "Процветающая Армения" Гагик Царукян стал фигурантом дела об уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах. По уточненным данным ЦИК, партия не прошла порог в 4% на парламентских выборах.

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