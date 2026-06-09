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Пожар произошел на газопроводе в дагестанском Кизилюрте

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Возгорание произошло на газопроводе в дагестанском Кизилюрте, расположенной в промышленной зоне города, сообщает мэрия города в своем телеграм-канале во вторник.

"Крупный пожар в промышленной зоне города. Предположительно пожар на газопроводе, - говорится в сообщении.

Пресс-служба Минздрава республики в свою очередь сообщает, что к месту возгорания прибыли бригады скорой помощи Дагестанского центра медицины катастроф. Информации о пострадавших нет, медицинские работники готовы к экстренному оказанию помощи, отметили в Минздраве.

ГУ МЧС по Дагестану сообщило о трех взрывах на участке магистрального газопровода в Кизилюрте. "В 19:45 мск по системе 112 начали поступать сообщения о взрыве газовой трубы в городе Кизилюрт со вспышкой. По предварительной информации, произошло три взрыва на магистральном газопроводе диаметром 1200 мм", - отметили в ведомстве.


Дагестан Кизилюрт
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Пожар произошел на газопроводе в дагестанском Кизилюрте

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