За сутки над Белгородской областью уничтожены 75 украинских БПЛА

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об уничтожении 75 украинских дронов различных типов за минувшие сутки над регионом подразделениями "БАРС-Белгород" и "Орлан".

Так, подразделение "БАРС-Белгород" уничтожило 45 беспилотников. Из них семь FPV-дронов были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы: один в Белгородском округе, два в Краснояружском и четыре в Шебекинском округах.

Из стрелкового оружия сбиты 33 беспилотника: 16 FPV-дронов и один БПЛА типа "Дартс" в Борисовском округе, 11 FPV-дронов в Грайворонском, один FPV-дрон в Краснояружском и четыре FPV-дрона в Шебекинском округах.

Кроме того, средствами противодействия БПЛА уничтожены пять разведывательных аппаратов: два "Лелека-100" в Белгородском округе, один "Мара" в Краснояружском, один "Чаклун-Б" в Ракитянском и один "Шарк" в Шебекинском округах.

Подразделение "Орлан" ликвидировало 30 беспилотников. Среди них семь FPV-дронов подавлены РЭБ: шесть в Белгородском округе и один в Краснояружском.

Из стрелкового оружия сбиты 16 аппаратов: три FPV-дрона и один самолётного типа БПЛА в Белгородском округе, один самолётного типа в Борисовском, один FPV-дрон в Валуйском, восемь FPV-дронов и один самолётного типа в Грайворонском, а также два FPV-дрона в Шебекинском округах.

Кроме того, совместными усилиями подразделения "Орлан" и бойцов самообороны в Шебекинском округе подавлено шесть FPV-дронов средствами РЭБ.