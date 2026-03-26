РСТ попросил разрешить вывозить детей в Абхазию и Белоруссию по свидетельству о рождении

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Российский союз туриндустрии обратился к министру экономического развития Максиму Решетникову и первому заместителю руководителя администрации президента Сергею Кириенко с просьбой вернуть возможность выезда детей за рубеж по свидетельству о рождении, сообщил РСТ.

"С этого года дети могут пересекать границу только при наличии собственного заграничного паспорта. Ранее для поездок в Абхазию и Белоруссию допускался въезд по свидетельству о рождении. На практике это создает риск, что часть туристов с детьми может просто не успеть оформить документы к уже запланированным поездкам. С учетом текущей загрузки подразделений по оформлению загранпаспортов сроки увеличиваются, и оформить паспорт "под поездку" становится сложнее", - говорится в сообщении.

Для рынка это означает рост количества переносов и корректировок туров и дополнительную операционную нагрузку на туроператоров и турагентов, объяснили в союзе

"РСТ считает целесообразным рассмотреть возможность сохранения прежнего порядка въезда для детей в отношении дружественных направлений - Абхазии и Белоруссии. В этой связи направлено обращение министру экономического развития Максиму Решетникову и первому заместителю руководителя администрации президента Сергею Кириенко с инициативой проработать вопрос о возможной корректировке действующих правил для этих двух стран", - говорится в сообщении.

Такое решение позволит снизить риски для туристов и обеспечить более стабильное планирование поездок с детьми, считает РСТ.

С 20 января 2026 года вступил в силу закон, в соответствии с которым запрещается выезд детей до 14 лет из России по свидетельству о рождении, теперь это возможно только по загранпаспорту. До 20 января россияне старше 14 лет могли выезжать в Абхазию, Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Южную Осетию по внутренним российским паспортам или загранпаспортам старого и нового образца, а дети до 14 лет - по свидетельствам о рождении и загранпаспортам.

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });