МВД предупредило об ответственности за участие в несанкционированных акциях 27-29 марта

К участию в них призывают в интернете, проинформировало министерство

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - МВД предупредило россиян об ответственности за участие в несанкционированных акциях и призвало не реагировать на призывы в них участвовать.

"В сети Интернет, включая социальные сети и мессенджеры, участились случаи распространения призывов к участию 27 - 29 марта в несанкционированных публичных мероприятиях, а также к совершению иных противоправных деяний на территории субъектов РФ. МВД России предупреждает, что участие в несогласованных акциях и вовлечение в них иных лиц (в том числе несовершеннолетних) влекут административную и уголовную ответственность", - заявило ведомство.

МВД пообещало незамедлительно пресекать все попытки проведения таких мероприятий и задерживать их организаторов и участников.

Также министерство напомнило, что распространение призывов к противоправному поведению или фейков о деятельности органов власти, а также любые формы содействия их тиражированию могут быть квалифицированы как действия, направленные на дестабилизацию общественной обстановки.

Граждан призвали не реагировать на провокационные завления организаторов несанкционированных акций, не заходить в районы предполагаемого проведения мероприятий и предостеречь детей, родственников и знакомых "от необдуманных поступков". Также МВД напомнило, что родители обязаны контролировать поведение своих детей в цифровой среде и им грозит административная ответственность в случае, если их дети примут участие в несогласованных акциях.