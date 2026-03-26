Первый зампред правления ВТБ видит возможность ускорения снижения ключевой ставки ЦБ

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Траектория ключевой ставки Банка России в 2026 году может оказаться ниже из-за слабой динамики ВВП, изменения цены отсечения в бюджетном правиле и более крепкого курса рубля, но пока решения по денежно-кредитной политике (ДКП) укладываются в прогноз ВТБ, заявил журналистам первый зампред правления банка Дмитрий Пьянов.

"Мы считаем, я персонально считаю, что есть три фактора, которые могут ускорить движение траектории по снижению ключевой ставки вниз, ниже, чем наш базовый сценарий", - сообщил он.

Первым фактором в пользу более активного снижения ключевой ставки он назвал слабую динамику экономической активности. ВВП в январе, по оценке Минэкономразвития, снизился на 2,1%, прогноз ЦБ на I квартал 2026 года - рост на 1,6%, напомнил Пьянов.

Вторым важным фактором является изменение базовой цены в бюджетном правиле и слова Минфина о том, что это произойдет не ранее 2027 года. "Это может использоваться как дополнительный аргумент, поскольку меньшая цена будет сокращать долю расходов бюджетных и в силу бюджетного импульса - ВВП и может являться обоснованием для более быстрого снижения ключевой ставки", - предположил Пьянов.

Третий фактор - это более крепкий рубль. "Я думаю, что сейчас все аналитики будут пересматривать курс рубля на более крепкий в 2026 году, потому что складывается, по всей видимости, идеальный попутный ветер для рубля", - сказал первый зампред ВТБ, отметив более высокую цену на нефть и уточнение срока изменения цены отсечения (2027 год, а не 2026 год, как предполагал рынок ранее).

При этом Пьянов обратил внимание на один нюанс - что будет с отложенными покупками валюты из-за приостановки Минфином регулярных операций по бюджетному правилу, будут ли они соотнесены с покупками из-за высокой цены на нефть.

"Стратегически на 2026 год складывается всё-таки позитивный сценарий для рубля. Это тоже может быть антиинфляционным фактором", - подчеркнул первый зампред ВТБ.

"Эти три фактора будут определять, сдвинется ли траектория ниже, чем мы ожидаем, но пока всё двигается по нашему базовому сценарию", - добавил он.

Банк России в марте снизил ключевую ставку на очередные 50 базисных пунктов - до 15% годовых.

Хроника 16 февраля 2024 года – 26 марта 2026 года Ставка ЦБ РФ
Банк России ВВП ВТБ Дмитрий Пьянов Минфин Минэкономразвития
Новости по теме

Новости

РЖД отмечает рост железнодорожных перевозок угля и нефти на фоне ситуации на мировом энергорынке

 РЖД отмечает рост железнодорожных перевозок угля и нефти на фоне ситуации на мировом энергорынке

Первый зампред правления ВТБ видит возможность ускорения снижения ключевой ставки ЦБ

ВТБ за два месяца сократил чистую прибыль по МСФО на 11,2% до 68,8 млрд рублей

Обсуждение дивидендов ВТБ за 2025 год должно завершиться до 15 апреля

 Обсуждение дивидендов ВТБ за 2025 год должно завершиться до 15 апреля

Нефть дорожает, Brent торгуется около $104,1 за баррель

 Нефть дорожает, Brent торгуется около $104,1 за баррель

Ограничения на вывоз физлицами из РФ в ЕАЭС рублей эквивалентом от $100 тыс. вступят в силу с 1 апреля

Минфин осенью оценит необходимость введения НДС на операции в СБП

 Минфин осенью оценит необходимость введения НДС на операции в СБП

Рубль вечером ускорил снижение в паре с юанем на фоне негативной динамики цен на нефть

Инфляция в РФ в годовом выражении ускорилась до 6%

 Инфляция в РФ в годовом выражении ускорилась до 6%

Оверчук сказал о штатной работе западной ветки транспортного коридора "Север - Юг"
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1085 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8805 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 96 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 283 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 71 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 149 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 467 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 434 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 339 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
