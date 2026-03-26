Первый зампред правления ВТБ видит возможность ускорения снижения ключевой ставки ЦБ

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Траектория ключевой ставки Банка России в 2026 году может оказаться ниже из-за слабой динамики ВВП, изменения цены отсечения в бюджетном правиле и более крепкого курса рубля, но пока решения по денежно-кредитной политике (ДКП) укладываются в прогноз ВТБ, заявил журналистам первый зампред правления банка Дмитрий Пьянов.

"Мы считаем, я персонально считаю, что есть три фактора, которые могут ускорить движение траектории по снижению ключевой ставки вниз, ниже, чем наш базовый сценарий", - сообщил он.

Первым фактором в пользу более активного снижения ключевой ставки он назвал слабую динамику экономической активности. ВВП в январе, по оценке Минэкономразвития, снизился на 2,1%, прогноз ЦБ на I квартал 2026 года - рост на 1,6%, напомнил Пьянов.

Вторым важным фактором является изменение базовой цены в бюджетном правиле и слова Минфина о том, что это произойдет не ранее 2027 года. "Это может использоваться как дополнительный аргумент, поскольку меньшая цена будет сокращать долю расходов бюджетных и в силу бюджетного импульса - ВВП и может являться обоснованием для более быстрого снижения ключевой ставки", - предположил Пьянов.

Третий фактор - это более крепкий рубль. "Я думаю, что сейчас все аналитики будут пересматривать курс рубля на более крепкий в 2026 году, потому что складывается, по всей видимости, идеальный попутный ветер для рубля", - сказал первый зампред ВТБ, отметив более высокую цену на нефть и уточнение срока изменения цены отсечения (2027 год, а не 2026 год, как предполагал рынок ранее).

При этом Пьянов обратил внимание на один нюанс - что будет с отложенными покупками валюты из-за приостановки Минфином регулярных операций по бюджетному правилу, будут ли они соотнесены с покупками из-за высокой цены на нефть.

"Стратегически на 2026 год складывается всё-таки позитивный сценарий для рубля. Это тоже может быть антиинфляционным фактором", - подчеркнул первый зампред ВТБ.

"Эти три фактора будут определять, сдвинется ли траектория ниже, чем мы ожидаем, но пока всё двигается по нашему базовому сценарию", - добавил он.

Банк России в марте снизил ключевую ставку на очередные 50 базисных пунктов - до 15% годовых.