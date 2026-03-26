Силуанов сообщил об активной работе правительства над расходами бюджета

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Правительство работает над сбалансированностью федерального бюджета на текущий год и предстоящую трехлетку, пересматривает расходы, сохраняя свои приоритеты, а также сосредоточено на улучшении администрирования налогов, заявил на съезде РСПП министр финансов Антон Силуанов.

"Сегодня основная работа правительства, я думаю, что коллеги мои согласятся, это работа с бюджетом, с балансом бюджета, не только на текущий год, но и на предстоящую перспективу. Мы активно работаем с расходами, сразу хочу сказать, пересматриваем старые решения. У нас так называемое "нулевое бюджетирование" при сохранении приоритетов, в первую очередь на технологический суверенитет, на то, чтобы более адресно подходить к распределению мер соцпомощи. Работа эта непростая, но очень важная. На сегодня правительство глубоко в нее погружено", - сказал он.

В части доходов бюджета, в первую очередь, власти сосредоточены на улучшении их администрирования.

"Вы знаете, мы подготовили меры по обелению экономики, видим, что в отдельных секторах еще есть серые зоны", - пояснил министр.

"Обеспечить сбалансированный бюджет, в первую очередь через работу с расходами. И второе, через улучшение администрирования", - добавил глава Минфина.

Планов повышать доходы за счет увеличения налогов сейчас нет, следует из ответа Силуанова на соответствующий вопрос главы РСПП Александра Шохина.

"Мы в предыдущие годы провели два изменения налоговой системы, а сейчас сосредоточимся на имплементации этих решений, которые были приняты. Мониторим ситуацию, как чувствует себя бизнес. Сегодня основная задача - это улучшение администрирования", - подчеркнул министр.

По его словам, задача через сбалансированный бюджет дать пространство и для смягчения денежно-кредитной политики. "Уверен, что это сработает", - отметил он.

"Денежно-кредитная политика и финансовая тесно связаны между собой", - сказал он, отметив, что без обеспечения сбалансированного бюджета невозможно решить одну из основных проблем - снизить стоимость денег.

"Большой дефицит - соответственно, меньше кредита экономике, выше ставки с тем, чтобы ограничить денежное предложение, все связано воедино. Базовая ставка, которая используется при формировании бюджета и отсечки цены на нефть, влияет на операции на валютном рынке. Соответственно, это влияние на курс", - сказал Силуанов.

"Поэтому ставки на рынке, курс - это важные составляющие работы бизнеса, они точно так же беспокоят и бизнес, и правительство РФ, и интересы и бизнеса, и правительства в этом направлении совпадают. Мы хотим, чтобы была низкая инфляция, чтобы были невысокие ставки, хотим, чтобы был предсказуемый, сбалансированный курс", - заключил он.

Антон Силуанов Минфин РСПП Александр Шохин Правительство
